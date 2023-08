EKSPERT SELGITAB | Vanakooli esmaabivõtted teevad mürgistuste korral rohkem kahju kui kasu

Samuti on oluline meeles pidada, et allaneelatud kemikaali ei tohi hakata omapäi neutraliseerima , sest aluseliste ja happeliste ainete omavahelisel reageerimisel tekkivad protsessid võivad organismile pöördumatut kahju tekitada.

Sageli võetakse mürgistuse leevendamiseks aktiivsütt, ent seejuures tuleb meeles pidada, et aktiivsüsi on ravim nagu iga teinegi, mille võtmiseks on kindel põhjus ja annus. Aktiivsüsi on oluline esmaabivahend ravimitest ja loodusmürkidest (nt seened, taimed, marjad) tingitud õnnetuste korral, ent seda ei saa kasutada nt alkoholi, petrooleumitoodete, söövitavate hapete ja aluste ning metallide puhul, sest aktiivsüsi ei seo neid.