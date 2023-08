Tunne ära ohtlik peatrauma: ka mõõdukas peapõrutus võib tuua kaasa eluohtlikke tüsistusi. Sümptomid, mille puhul pöördu kiirabisse

Kerge pea trauma korral on tegemist vigastusega, mida põhjustab löök vastu pead, pea põrkumine vastu mingit objekti või kiirendusele järgnev järsk pidurdus – näiteks kokkupõrkel teise autoga –, mis pead kõvasti raputab. Enamik traumaatilisi ajuvigastusi tekib aga kukkumisel. Mitte iga löök peapiirkonda ei lõpe vigastusega, on ka kergemaid tagajärgi, nagu muhk, verevalum või lõikehaav. Kuid tagajärjeks võivad olla ka normaalse ajufunktsiooni häired.

Ka Eesti meedias on juttu olnud juhtumitest, kuidas pärast kukkumist ja pea äralöömist minnakse magama ega ärgatagi enam. Peavigastused on kogu maailmas invaliidistumise ja surma sagedane põhjus. Tervise Arengu Instituudi andmetel esineb Eestis aastas koljusiseseid vigastusi 100 000 inimese kohta 129 juhtu, õnneks on enamasti tegemist kergemate peavigastustega. Liiklustraumade osakaal on tänu liikluskäitumise paranemisele ja sõidukite pidevalt arenevale turvatehnoloogiale langustrendis. Üha enam juhtub aga õnnetusi üle 75aastastega, kelle vigastusi põhjustavad kerged traumad: madalalt kukkumised või kerged olmevigastused.