Lion’s Mane- seen, mis toob mõtteselguse ja hoiab fookust

Lion’s Mane on nime saanud oma pikkade jadadena kulgevate ogade järgi, mis meenutavad lõvi lakka või koralli. Jaapani keeles kutsutakse Lion’s Mane’i Yamabushitake‘ks ehk mägede munkade seeneks. Teadaolevalt keetsid mungad seenest teed, et meditatsioonide ajal paremini fookust hoida.

Just fookuse hoidmine, kiirem ja tasakaalukam mõtlemine on põhjuseks, miks Lion’s Mane on oma populaarsust nii Eestis kui maailmas pöörase kiirusega suurendamas. Tegemist on seenega, mida täna uuritakse juba Alzeimeri ja Parkinsoni tõve raviks, sest suudab kasvatada ajusünapse. Lion’s Mane on meditsiiniseen, mis mõeldud piltlikult öeldes aju toiduks ja selle täieliku potentsiaali kasutamiseks.