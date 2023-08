Kuidas meid juhib sisekõne?

Sisekõne on justkui lõputu teiste eest varjatud dialoog enda sees. On täiesti harilik, et me sel moel endaga kõneleme. Kord kiidame ja kannustame, teises olukorras kritiseerime ja takistame, vahel hoopis kaalume otsust või mõne elujuhtumi tähendusi. Oluline on tähele panna oma sisekõne laadi. On märgatav vahe, kas ennustada mõtteis endale kordaminekut või läbikukkumist, kas nimetada end mõttes saamatuks kobakäpaks või tõdeda, et klaas kukkus maha, kuna käsi oli libe ja tähelepanu mujal. Mõte, et nagunii ei tule midagi välja, sest mul ju kunagi ei tule, erineb oluliselt mõttest, et püüan anda parima ja kui ei lähe hästi, kasutan seda kogemust õppimiseks.