Kui puhkad, siis puhka päriselt ka! 9 nõuannet, kuidas end laadida ja mitte lasta tööasjadel puhkust kaaperdada

Unistad pikalt puhkusest, aga kui see kätte jõuab, siis võtad tööarvuti kaasa, kontrollid e-kirju ning teed vahepeal kontrollkõnesid, et olla kindel, et kõik on korras ja keegi pole midagi vussi keeranud. Nii tehes korralikult välja ei puhka. CVonline 2022. aastal läbiviidud uuringust selgus, et 83 protsenti eestlastest teevad puhkuse ajal tööd. Kas ka sina oled üks nendest?