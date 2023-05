„Seisin EMOs vastuvõtu leti ees ja nutsin valust.“ Kristina keha ütles stressist üles. Mis juhtus?

„Neljapäeva õhtupoolikul kodus olles tabas mind äkki meeletu kõhuvalu. Valu oli nii terav, et halvas mõtlemise. Püstigi ei suutnud seista. Valusööst kestis umbes kolm minutit ja siis kadus pooleks tunniks. Siis algas sama asi otsast peale. Niimoodi kestis järjepanu kuus tundi kuni südaöösel otsustasin, et midagi peab väga valesti olema,“ räägib Kristina. Valust kookus naine tellis takso ja sõitis EMOsse. „Seisin seal vastuvõttu oodates leti ees ja lihtsalt nutsin valust. Mõtlesin, et äkki on pimesoole põletik. Olin lausa kindel, et on.“