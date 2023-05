Kristina käis tegemas ülekaalu auditit ja toitumisspetsialisti prognoos tegi kurvaks. Mis selgus?

Ülekaalu audit annab põhjaliku info selle kohta, mis on konkreetse inimese ülekaalu põhjused. Teadupoolest võivad need olla inimestel väga erinevad – haigused, kõrge stressitase, keskkonna mõjud, geenid, halvad harjumused. Samuti annab see ülevaate olulisematest tervisenäitajatest. Ülekaalu auditi tegemine algab põhjaliku küsimustiku täitmisega, kus pannakse kirja kõik, mis puudutab toitumis- ja liikumisharjumusi ning stressitaset. Lisaks tehakse põhjalikud vereanalüüsid.