Püha päeva usk

Räägitakse, et me oleme usuleiged. Ma ei teagi. Kuidas saab usu suhtes leige olla? Sa kas usud või ei usu. Näiteks jõuluvana. Ta kas on olemas või mitte. Mismoodi suhtuda jõuluvana olemasolusse leigelt?

No ühesõnaga. Ega me naljalt usu midagi, mis meid otseselt tagumikust hammustanud või leivakannikat käest krahmanud pole. Aga on siiski üks erand. See on töö. Iseenesest üsna abstraktne ja laialivalguv asjandus, aga vaat seda näeme me kõikjal. Nii umbrohuses peenras kui ka korrastamata garaažinurgas. Nii tolmukirmega kaetud raamaturiiulis kui ka mustapesukorvis. Töö on kõikjal ja jõllitab meid oma nähtamatute puurivate silmadega.