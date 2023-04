Delikaatne teema: kui kolleegil on narko- või alkoholisõltuvus. Mida saame teha töökaaslasena või tööandjana?

Hiljutine Tervise Arengu Instituudi (TAI) uuring näitab, et sõltuvusainete kasutus on viimastel aastatel suurenenud. Mullu sügisel Tallinna reoveest leida koguni 61% rohkem kokaiini tarvitamise jääke kui 2020. aastal. Andmed viitasid, et tarvitamist on rohkem nädalavahetuseti, aga ka töönädala alguses. Kaks korda on suurenenud nikotiini tarvitamine, teisalt näitab alkoholitarvitamine vähenemise märke. Need suundumused on ka töö- ja organisatsioonipsühholoogide lauale seadnud küsimuse: kas peaksime töökeskkonnas märkama, kui kolleegil on sõltuvus? On seda üldse võimalik märgata? Ja veelgi enam – kuidas kolleegi aidata?