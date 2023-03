Allaandmine on nõrkadele! Kristina Pärtelpoeg ei lase tekkinud kaalulangetuse platoost ennast heidutada

Projekti alguses võtsin kiirelt 3,5 kg alla ja motivatsioon oli laes, aga nüüd on viimased poolteist nädalat näidanud kaal sama numbrit. Vähemalt pole juurde tulnud, seegi hea! Motivatsioon pole otseselt ära kadunud, aga veidi õnnetuks teeb see platoo praegu küll. Käin usinalt trennis ja toitun ka tervislikult, milles siis probleem on?



Olen Facebookis Fitlapi toetusgrupi liige ja üks inimene kirjutas seal, et naistel ongi kaalulangetuse teekond raskem, kuna meil hormoonid kuutsükli raames kõiguvad. Näiteks võivad naised enne menstruatsiooni algust 300 - 400 grammi keha loomuliku veepeetuse tõttu juurde võtta. Samuti on päevade ajal paljudel kõht rohkem tühi ja suurem magusaisu võib ka tekkida. Seda lugedes hingasin kergendatult, et asi ei pruugigi olla minus. Käin ilusti trennis edasi ja toitun tervislikult, ega see kaal elu lõpuni ei seisa, lõpuks peab see ju alla liikuma!



Hiljuti vaatasin ühe youtuberi, Natalie Mariduena, totaalset muutumist, kus ta poole aastaga ajas ennast supervormi. Ta käis ühes podcastis rääkimas, et esimesed paar kuud tema kaal seisis ja sõbrad arvasid, et ta käib salaja küpsiseid söömas. Tegelikult tegi Natalie tublisti trenni ja sõi tervislikult. Nii et see on täiesti okei, kui vahepeal kaal seisab.