Äärmuslikust toitumishäirest anoreksiast rääkiv film „To the Bone“ (2017, leiad Netflixist) köitis mu tähelepanu seetõttu, et peategelast kehastav Lily Collins on ise selle haigusega rinda pistnud. Rolli tarbeks võttis ta arstide valvsa pilgu all üheksa kilo alla, et näha välja nagu anorektik ja näidata iseennast sellisena, nagu ta kunagi haigena oli. Arsti rollis astub üles sarmikas Keanu Reeves. See on kohati naljakas, soe ja samas ka väga kurb linateos toitumishäirest, mida peaksime oskama ära tunda, sest ilma ravita sellest paraneda ei õnnestu. Kas teadsite näiteks, et anorektikud muutuvad karvaseks? See on keha meeleheitlik katse end soojas hoida.