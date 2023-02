Jetispordi maailmameister Jasmiin Üpraus kriisihetkil paanikasse ei lähe. „See oskus on tulnud spordist – minna kohe lahenduste juurde“

Jasmiin saabus äsja Lissabonist, kus ta tudeeris pool aastat vahetusüliõpilasena. Sel aastal ootab Jasmiini ees bakalaureuseõppe lõpetamine kahel erialal, aga kõige enam on ta elevil peagi algava võistlushooaja pärast. Lõppenud aastal osales ta näiteks 16 tiitlivõistlusel. „Kõige põhilisem on maailmameistrivõistlused, millel oli kaks etappi. Tänavu lubatakse nelja. Samuti Euroopa meistrivõistlused, kus osalen naiste absoluutkategoorias. See on autodega võrreldes nagu vormel 1: kõige võimsamad ja kiiremad masinad. Lisaks on võimalik võistelda maailmakarika sarjas ja muidugi meie kohalikel Eesti meistrivõistlustel,“ loetleb Jasmiin. „Arvatavasti osalen sel aastal ka uuesti Prantsusmaa meistrivõistluste sarja meesteklassis, kuna seal on Euroopa kõrgeim tase. Eelmisel korral tulin seal meeste hulgas teiseks. See on hea võistlus, kus end proovile panna, natuke mehi õrritada ja ka masinat testida.“