TERVIS PLUSS TOP 2023 | „Valehäbist tuleb üle saada ja arsti poole pöörduda!“ Hemorroidid on levinuim seedetrakti probleem

„Hemorroidid on kõige levinum seedetrakti probleem, mis puudutab vähemalt kolmandikku rahvastikust, mehi sama palju kui naisi,“ tõdeb Ida-Tallinna keskhaigla kirurg Airi Tark. Mõne uuringu järgi on hemorroidid esinenud koguni igal teisel üle 30aastasel inimesel. Tüüpiline hemorroidivaevustega patsient, kellesarnaseid käib vastuvõtul iga nädal, on arsti sõnul nooremapoolne naine, kellel olnud üks või enam sünnitust. „Kaevatakse sünnitusjärgselt tekkinud hemorroidide üle, mis kõhukinnisusega aeg-ajalt veritsevad.“