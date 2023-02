Proviisor annab nõu: kuidas alustada kaalulangetusega ja millised nipid aitavad hõlpsamini vormi saavutada

Oma kehakaalu langetamine on tõenäoliselt üks levinumaid uusaastalubadusi. Kui kehamassiindeks ehk KMI on üle 25 või hakkab sellele lähenema, on kaalu vähendamine tervise hüvanguks tõesti hea mõte. Liigne kehakaal on koorem ning ohustab sinu südant ja veresooni, võib tuua kaasa teist tüüpi diabeedi ja koormab ülemäära liigeseid.