KÜSIMUS EKSPERDILE | Miks käed pidevalt külmetavad?

Käte külmetamine on levinud probleem. Enamikul juhtudel on see healoomuline ega anna märku haigusest. Käte jahedaks muutumine madala temperatuuri mõjul on normaalne füsioloogiline reaktsioon, sest veresooned ahenevad, et hoida verd ja soojust meie kehatüves, elutähtsates organites. Kui aga tekib võimendatud reaktsioon ja veresooned ahenevad vastusena külmale või emotsionaalsele stressile tavalisest rohkem, kutsutakse seda Raynaud’ sündroomiks.