„Kasulik on olla enda suhtes jonnakas ja kangekaelne, mitte alla anda!“ Emotsionaalse söömise lõksus olnud õpetaja kaotas 17 kilo

„Olen end palju toiduga lohutanud,“ räägib Signe emotsionaalse söömise lõksu jäämisest ja tunnistab, et on olnud lausa magusasõltlane. Peale saiakeste-kookide ja maiustuste pistis ta sageli ka kiirtoitu. „Õnneks on mul selline kehatüüp, mis oskab 30 üleliigset kilo nii hästi ära jaotada, et see ei paista mu küljes väga silmatorkavalt välja,“ muigab ta.