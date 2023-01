KATKEND RAAMATUST | Une parandav ja taastav olemus. Kui oluline on piisav puhkamine ja lõõgastumine?

Õige pingutus viib meid otsejoones õige puhkuse teema juurde. Pingutuse järel on kehal vaja taastuda. See on teada lääne traditsioonis ja on detailselt sisse kirjutatud ka Hiina traditsioonilisse meditsiini. Puhkus ei tähenda üksnes väsimust tekitanud tegevuse lõpetamist. Eelkõige on puhkus just uni – see on tõepoolest puhkuse juures kõige olulisem. Teadlased on selle suhtes ühte meelt. Une kvaliteet on vaimuselguse, intellektuaalsete võimete ja füüsilise tervise alustala. See aitab igapäevaste pingete, väsimuse ja enneaegse kurnatusega toime tulla. Igal inimesel on oma unevajadus: suurtel magajatel on vaja 8–10 tundi ööund, väiksema unevajadusega inimestele piisab 4–6 tunnist. Aga sõltumata inimese unevajadusest on kõige olulisem järgida unetsükleid. See on tõeline varandus, mida tuleb hoida ja koguda. Paistab, et on võimalik luua isegi unevaru, mis aitab meil hiljem harjumuspäratu pingutusega toime tulla.