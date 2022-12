Kui käed koostööst keelduvad: meeletutest valudest ja seljaoperatsioonist pääses käsitöömeister tänu õigele taastusravile

Tiina Kannistu (57) on käsitööettevõtja, mis tähendab, et sissetulek sõltub täielikult ta enda näppudest. Rohke tööga võib aga kiiresti tekkida ülekoormus, kuni ühel hetkel paneb keha n-ö käed puusa ja lõpetab koostöö. Mis on lahendus? Loobuda armastatud tegevusest?