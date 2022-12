KONFLIKT | „On olnud olukordi, kus inimesed on mul näos kinni ja karjuvad solvanguid.“ Mis on vastase viha lahustavad võlusõnad?

Sõda on samasugune konflikt nagu kahe inimese vahel. Üks on agressor ja teine üritab end kaitsta ja saab teistelt tuge, kaitset. Ja me ei tea, kuidas see eskaleerub. Sama on ka tavasuhtluses – me ei tea, kuidas tüli eskaleerub, sest see sõltub sellest, kuidas me reageerime.

FOTO: Red Fox studio | Shutterstock