„Ma ei tahagi luua illusiooni, et kõik on läinud lihtsalt!“ Võit vähi üle, kasulapsed ja karjäär – Annika Räime elu arengukiirendis

Miks tunneb haigeks jäänu piinlikkust ja justkui võlakoormat, kui ta oma tööasjadega ree peal püsida ei jaksa? „Miks ma põen, kui haige olen?“ küsib Annika näoraamatus, kuhu ta postitusi teeb, ja vastab sellele ise: „Sest me oleme nagunii Teamsi või Zoomi kaudu kättesaadavad, isegi kui lebame kodus teki all. Ja ka seetõttu, et vähemasti meie peres on kõigil pereliikmetel nii palju kohustusi, et tähelepanu, mida haigele jagada, lihtsalt ei jagu. Aga seda ju haige kõige rohkem just vajabki,“ teab Annika omast käest...