KUULA | Tasakaal: eksklusiivselt elus. Saatekülaline on Mauri Dorbek, kes avaldas raamatu abikaasa võitlusest vähihaigusega

„Mauri Kristjan Dorbek on leidnud meie tunnetele keele elu kõige hellemas kohas. Sisuliselt on tegemist haiguslooga, mis on ümber kirjutatud armastuslooks. See peaks olema rangelt soovituslik kirjandus iga meditsiinitudengi õppeprogrammis,“ leiab Ithaka Maria Rahula.



„Tunded annavad võimaluse, aga aju võib selle ära võtta. Usk on siin hullult võimas tööriist, millega muuta maailma,“ ütleb raamatu „Ma tahan. Ma Suudan. Ma võin“ autor Mauri Kristjan Dorbek.