Uus elu algab täna

Ajakirja kaanelugu armastatud kokaraamatute autorist Lia Virkusest näitab teda just sellisena, nagu ta on – soe ja mõnus nagu vastvalminud õunakook. Lia ütleb, et kui temast poleks saanud Tallinna tehnikaülikooli haridusega toidutehnoloog, oleks ta tahtnud saada lastearstiks. Kujutan ette, et Lia oleks selleski ametis võrratu. Ja salamisi ei soovi ma temalt teada mitte parima koogi, vaid pika lähisuhte hoidmise ja toitmise retsepti.