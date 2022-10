Ees ootamas hambaeemaldus? Millele tasuks enne mõelda?

Ka hamba juure all oleva põletikuga tuleks enne tulla konsultatsioonile, et saaks õigesti ajastada hamba eemaldamist. Kiputakse kartma, et põletik jääb luusse alles, kui kohe implantaat panna või haav nagu paraneks paremini ära ilma implantaadita. Selline arvamus ei ole põhjendatud, sest luu tuleb põletikukoldest puhastada, sõltumata sellest, kuidas ja millal hammast asendada. Haava paranemise protsessi see väike kruvi küll ei sega.

Vahetu hambaimplantatsioon - Mida see tähendab? Vahetu implantatsiooni all peetakse silmas protseduuri, kus ühe visiidi käigus eemaldatakse hammas või allesjäänud hambajuur, puhastatakse luu ja asetatakse kohe ka implantaat. Sinna saame vajadusel samal visiidil kinnitada juba ka ajutise krooni (näiteks esihamba puhul. Kui patsient tuleb kliinikusse hambaga, siis ta ka lahkub hambaga.

Miks vahetu implantatsioon on vajalik? Kui hammas eemaldada, jääb luu sisse tühimik, mis ajaga kasvab küll pealtnäha kinni, aga mitte enam samas mahus. Eemaldatud hamba piirkonnas jääb luu madalam ja kitsam ning nii kõrval- kui ka vastashambad hakkavad defekti suunas nihkuma. Kui aga täita tekkinud tühimik kohe ära ja asetada sinna implantaat, ei saa luu maht kaduda. Lisaks saame sel moel säilitada ka igemejoone ja -kuju sellisena, nagu ta on oma hamba juures olnud. Ümbritsevate bioloogiliste struktuuride hoidmine on oluline nii hea esteetika, loomuliku välimuse kui ka funktsionaalsuse saavutamiseks. Kui laseme kudede mahul väheneda, tuleb see reeglina hiljem plastikatega uuesti luua. See omakorda tähendab pikemat ja kulukamat ravi. Vahetu implantatsiooniga pääseb patsient kolme kirurgilise töö asemel ühega ja lisaks on paranemine kiirem ja kergem.