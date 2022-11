Vitamiinid kohvi ei armasta

Nii ravimeid kui ka toidulisandeid on soovitatav võtta koos klaasitäie toasooja veega. Seda võib kuulda apteekritelt ja lugeda preparaatide infolehtedelt. Harvad ei ole aga juhud, kui vett asendab hommikukohv või must tee. Paraku ei osata karta, et mõlemad pärsivad meile oluliste vitamiinide ja mineraalainete imendumist.

D-vitamiin on inimorganismile tähtis sünnist surmani. See on äärmiselt vajalik luudele ja hammastele, mille tervise tagamiseks väga oluline mineraal kaltsium ei ole ilma piisava hulga D-vitamiinita omastatav. Seega võib D-vitamiini-puudus endaga kaasa tuua osteoporoosi ehk luuhõrenemist, aga ka luude pehmenemist. Samuti on leitud seoseid D-vitamiini-puuduse ning mõningate vähktõve liikide, diabeedi ja veresoonkonnahaiguste vahel. Seda vitamiini seostatakse aju funktsioonide tagamisega ja puudujäägi korral suurema dementsuse riskiga. D-vitamiini-puudus suurendab nii lastel kui ka täiskasvanutel infektsiooniohtu.