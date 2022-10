Toimetus soovitab

Kas oled kunagi mõelnud, mis takistab sul elada nii, nagu hinges alati igatsenud oled? Hiljuti sattus mulle kätte Brianna Wiesti raamat „Sina oledki mägi“. See õpetab lammutama mõttemaailmas pesitsevaid barjääre, mida kasutatakse n-ö enesesabotaažiks. Et enda õõnestamine lõpetada, tuleb teha esimese sammuna detektiivitööd ja tuvastada, millest täpselt „nähtamatu lagi“ sinu peas koosneb. Kui sisemised takistused on tuvastatud, saad hakata oma uut tulevikku ehitama. Raamat õpetabki, kuidas üldse kindlaks teha, et oled eneseõõnestamise nõiaringis; kuidas lasta lahti hirmudest ja ebarealistlikest ootustest; mida kujutavad endast vääraid järeldusi loovad loogikaaugud; kuidas vaistu ja hirmu vahel vahet teha; kuidas kohtuda oma tulevase, võimete tipul minaga. Põnevat rännakut oma mõistuse salakambritesse!