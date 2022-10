Sinu isiklik pluss: sul on fantastiline aju

See on see vanus, kui osa tuttavaid eelistab helistada. Nii läks ka minuga. Olin parasjagu just oma keskeakriisi-kaatriga teravate, Riia lahes rammu kogunud loodelainete eest Kihnu sadamasse peitunud, kui helistas mu endine elukaaslane, kes mind kunagi Portugali kolides maha jättis. Valu polnud enam tuntav ja pärast õnnesoove heietasime viisakalt kümme minutit maast ja ilmast, kuni tundus sobiv ka pere kohta küsida.