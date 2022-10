Treening hoiab toonuses ka nahka

Nii meie välise ilu kui ka tervise jaoks on ülioluline naha funktsioone toetada. On ju nahk meie suurim organ – laiali laotatuna on selle pindala keskmiselt kaks ruutmeetrit.

Naha peamine ülesanne on kaitsta keha välismõjude eest. See on tähtis osaline ainevahetuses ja sooja-külma regulatsioonis. See on tunnetusorgan: kas miski torkab, pigistab, hõõrub, tõukab meid? Nahas on veresooned, higi- ja rasunäärmed, närvid-retseptorid. Nahk on mitmekihiline, igal kihil oma kindel toimimise eesmärk.