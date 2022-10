Kummituseks kasvamine

Kristi Luik on USAs elav kolumnist, kelle sulest on Eestis ilmunud raamat “Veidrike printsess”. Tema lapsed on kooliealiseks sirgunud ja Kristi mõtteis mõlgub plaan koos perega vähemalt aastaks Eestisse kolida – tema süda on just siin.

Ja kuigi olen mänginud mõttega, et peaksin oma kõrge vanuse pärast muretsema, ei tee ma seda mitte. Kõik, mida näen, loen ja kuulen, korrutab mulle, et mu elu on läbi, sest ma pole enam see seksikas noor olend, kes ma kunagi olin. Ühiskond leiab, et nüüd, kui noormehed (ja enamik vanamehi) minuga seksida ei taha, on mu väärtus langenud ning sama hästi võiksin ma teha lahkumiskummarduse ja vaatepildilt vaikselt kaduda, et mu räsitud olek kedagi ei häiriks.