Gripivaktsiinid on kohal: peatselt saavad riskirühmad tasuta vaktsineerimisele

Igal aastal ringleb eelmisest erinevaid viiruseid, mistõttu on vajalik gripi vastu igal aastal uuesti vaktsineerida. Haigestumise kõrgperiood on tavapäraselt olnud oktoobrist jaanuarini, kuid koroonapandeemia on haiguse esinemist muutnud. Süstitavad vaktsiinid sisaldavad purustatud inaktiveeritud gripiviirust, mis annab organismile võimaluse õppida haigustekitajat ära tundma ja sellele reageerima. Ninasprei sisaldab nõrgestatud elusvaktsiini ja selle soovituslik annus on üks pihustus kummassegi ninasõõrmesse.

Erameditsiiniasutused teevad gripivaktsineerimisel koostööd Tervisekassaga. Qvalitase Arstikeskuse meditsiinijuhi dr Andreas Abeli sõnul peavad eriti riskirühmad olema vaktsineerimisega kohusetundlikud, sest neil on grippi nakatumisel suurem tõenäosus raskete komplikatsioonide tekkeks. „Arusaadavalt on viimastel aastatel põhitähelepanu saanud koroonaviirused, kuid tuletan meelde, et meile üsna tuttav gripp võib osutuda tõsiseks haiguseks. Parim viis end kaitsta ja haigustest tingitud tüsistusi vältida on varakult vaktsineerida nende haiguste vastu, mille puhul see on võimalik. Gripi vastu vaktsineerimine aitab reeglina haigestumist vältida 40 - 60protsendilise efektiivsusega. Pole vaja ülearuseid riske võtta, vaid hoida enda ja oma lähedaste tervist ja veenduda, et vaktsineerides olete viiruse eest kaitstud.“