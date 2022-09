Kolesteroolinäidu kontrolli alla saamiseks on tähtis füüsiline aktiivsus, mittesuitsetamine, alkoholist hoidumine. Toidulaud on samuti oluline kolesteroolinäidu mõjutaja. Valida tasub vähendatud loomse rasva sisaldusega toite. Rammus piim ja rasvane sealiha on suured kolesteroolipommid. Palju kõneainet pakub kanamuna tarbimine, kuna ka see kuulub loomset päritolu toiduainete hulka. Munakollane on tõesti kolesteroolirikas, kuid munas leidub ka palju kasulikke vitamiine ja mineraalaineid. Üks selline aine on letsitiin, mida on vaja rasvade ainevahetuse toimimiseks. See omakorda aitab vere kolesteroolisisalduse suurenemist kontrolli all hoida.