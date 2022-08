Tagantjärele sööjad, stressisööjad ja teised – milline kuuest sööjatüübist oled sina? Nipid, kuidas suhe toiduga normi saada

Kellel on probleeme portsjonite suuruste kontrollimisega? Kellel on käsi küpsisepurgis negatiivsete emotsioonide lohutuseks? Kes on need, kes tihti lihtsalt unustavad süüa? Toitumisel on otsene mõju sellele, kuidas sa end füüsiliselt ja vaimselt tunned ning kui energiline päeval oled.