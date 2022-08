„Jumaluke, palun teeme nii, et see on süütu asi ja ei mingit ajuvähki, eks!“ Iga ninaverejooks ise ei peatu – millal on vaja kiirabi?

Tiina (39) peres on kogemusi ninaverejooksuga üksjagu – noorem laps on sellega hädas varasest east saati ning vereplekid voodiriietel, ootevalmis külmapakid sügavkülmas ja ninakapillaaride kõrvetamine kliinikus on olnud tavaline rutiin. „Tüütu, aga ei midagi hirmutavat,“ tõdeb ta. Ehmatus tabas naist hoopis siis, kui ninaverejooks niitis päevaks maha tema elukaaslase. „Selline kogemus oli mehel esmakordne,“ jutustab Tiina.