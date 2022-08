KUULA SAADET | Trennijutud: Eesti spordiriiete bränd unistab suurelt

Kuidas sai asi Peachlabeli puhul alguse ja millega bränd silma paistab? Saatekülaline sõnas, et Peachlabel sai alguse pandeemia ajal, mil inimesed maksimaalselt kodus püsisid. „Nagu paljud teisedki, olin ka mina üks neist, kes hakkas kodus erinevaid treeninguid tegema – koduseid HIIT-treeninguid ja käisin ülipalju ka väljas jooksmas,“ rääkis Anet Põlismäe ja lisas, et tema jaoks oli suureks murekohaks see, et ei õnnestunud Eesti poodidest endale taskutega retuuse leida. Mida siis teha, kui ei ole, aga väga tahaks? Häirivale olukorrale leiti elukaaslasega koos mõeldes lahendus. Kui ei leia, tuleb ise teha. Üks asi viis teiseni ning üks Peachlabeli niššidest – taskutega retuusid – tõi kaasa suurema populaarsuse ja tähelepanu.

Mis on olnud Anetile tagasivaatavalt kõige suuremad raskused? Naise sõnul polnud raske mitte alustamine, vaid sarnaselt trenni tegemisega asja töös hoidmine. Alguses meeldis talle kõik oma ettevõtmisega seonduv, sest kõik oli talle uus, ta ei olnud varem sellega kokku puutunud. Nüüd on kõige raskem asja jätkuvalt töös hoida. „Kui sa tööga alustad, siis tegutsed eesmärgi nimel edasi. Hetkel on selle hoidmine ja järgmisele sammule viimine vist kõige raskem.“

Spordiriiete valdkond on väga suur. Milline tootesegment Peachlabeli alla täpsemalt kuulub? „Põhiline, mida meie pakume, on retuusid. Neid on meil erinevates toonides, me oleme hästi palju erinevaid mudeleid ka katsetanud. Võin uhkusega öelda, et oleme saanud klientidelt palju tagasisidet ja oleme vastavalt reaalse kandja soovile tooteid pidevalt kohendanud. Tõepoolest inimene, kes neid kannab ja tellib, saab ka sõna sekka öelda. Nii need tooted sündinud ongi.“

Lisaks kõige ostetumatele toodetele retuusidele on väga populaarsed ka lukuga spordirinnahoidjad, mida on pärast treeningut väga mugav higiselt kehalt eemaldada. Veel leidub valikus pikkade varrukatega pluuse ja lühikesi pükse, aga ka dresse ja erinevaid aksessuaare.