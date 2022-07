Miks selg valutab ja kuidas valu leevendada? Kuidas leida valuvaba puhkeasend?

Alaseljavalu on mingil eluhetkel tundnud 80% inimestest ja 20% vaevleb selle käes lausa igal aastal. Enamik seljavalusid jääb lokaalseteks lihasevaludeks, kuid palju esineb ka kiirguvaid närvivalusid. „Kõige levinum seljavalu on teadmata põhjusel tekkinud lihasevalu või lihasespasmivalu. Seda tasub käsitleda kui mis tahes pehme koe traumat, nagu on näiteks ka hüppeliigese väljaväänamine,“ räägib Lust-Mardna. Ka seljas võib lihasevalu avalduda mõne valesti tehtud liigutuse tõttu, aga kui pinge on kogunenud pikemat aega, ei pruugi valu vallandanud liigutust isegi tunda.