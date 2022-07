Esimene Eesti naine on võtmas maailma ohtlikemat tippu K2

On põhjust pöidlad pihku suruda, sest selle loo ilmumise ajal on Krisli teel maailma kõrguselt teise mäe, Pakistanis asuva K2 tipu poole. Ta nimetab seda oma pikaajalise unistuse täitumiseks. „Karakorami mäeahelik – pikk trekk mäeni – olevat imeilus,“ räägib Krisli paar nädalat enne teele asumist elevusega, aga jääb siiski ka realistlikuks. „See mägi on palju järsem, raskem ja ohtlikum kui Everest. Heitliku ilmastiku tõttu on seal palju suurem laviinioht, mistõttu on lootust tippu jõuda vaid 50 protsenti. Nii et ees on veelgi tõsisem ronimine kui Everestil, aga eks see ole mulle uus väljakutse.“