Nele-Liis Vaiksoo mitmest korras operatsioonilaual, enesearmastusest ja eneseületusest

Nele-Liis ei ole kahetsenud, et teenib leiba laulmisega, siiski aga arvas kord, et jätab selle – suleb muusikamaailma ukse. Kahekümnendate eluaastate keskpaigas koges Nele-Liis läbipõlemist. Järsku tekkis tunne, et kõik on justkui saavutatud. Mis edasi? Hakata koduseks pereemaks? Jätta kõik saavutatu sinnapaika ja minna uut rada mööda? Seljataga oli muusikakool, järgnenud suured lavad ja osatäitmised nimekates muusikalides. Kas see on aga see, mida ta tõepoolest elult tahtis?