Eesti riigirahastus ei kata kõiki teaduspõhiseid neeruvähi ravivõimalusi

Algstaadiumis neeruvähk on lihtsasti ravitav. Seda tehakse kirurgiliselt, kas osalise või kogu vähist haaratud neeru eemaldamise teel. Kui inimesel pole enne neeruvähi avastamist tervisemuresid olnud, suudab ta elada ühe neeruga elukvaliteedis kaotamata. Hoopis teine lugu on metastaatilise neeruvähi korral, mis moodustab ühe kolmandiku diagnoosidest ja mille ravi on peamiselt haigusprotsessi pidurdav ning sümptomeid leevendav. Sellisel juhul ei räägi me reeglina tervistavast ravist.

Kaasaaegsed ravivõimalused Eestis

Tänapäeval on üksikute metastaasidega levinud haiguse puhuks arendatud välja kirurgiline tehnika, mis võib osal juhtudel osutuda tervistavaks raviks. Lisaks on suurendatud kodumaiste kiiritusravikeskuste võimekust pakkuda kõrges doosis stereotaktilist kiiritusravi üksikutele vähikolletele, mis pole kirurgiliselt eemaldatavad. See annab võimaluse tervistumisele. Neeruvähi süsteemravis on viimase viie aasta jooksul toimunud revolutsioon: kasutusele on võetud ja on veel lisandumas mitmed uued efektiivsed ravikombinatsioonid.

Viimaste aastate jooksul on neeruvähi ravis muutunud seni kehtinud paradigma, et metastaatilise haiguse korral peaks neeruvähi algkollet kirurgiliselt eemaldama nii palju kui võimalik. Selline valik jääb alles kitsale patsiendiringile, kes saavad kirurgilisest sekkumisest selgelt kasu. Viimastel aastatel avaldatud uuringud neeruvähi süsteemravi erinevatest kombinatsioonidest näitavad jätkuvalt suurepäraseid ravitulemusi patsientide üldise ja progressioonivaba (edukas raviaeg) elulemuse ning elukvaliteedi osas. Elulemus on termin, mis tähendab aega diagnoosi saamisest kuni patsiendi surmani. 2021. aastal ilmus esimene kliiniliselt oluline adjuvantse süsteemravi uuring, kuid need andmed vajavad veel ajas küpsemist üldise elulemuse kasu osas.