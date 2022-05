“Unustasin auto poe parklasse.” Kas pidev unustamine ja hajameelsus viitavad eesootavale dementsusele?

Põhja-Eesti regionaalhaigla neuroloogiakeskuse juhataja Andrus Kreis ütleb, et dementsust kardetakse väga. Mil määral unustamist ja hajameelsust on normaalne, mis seda võimendab? Milline seos on mälul ja vananemisel, mis hoiab mälu korras ka kõrgesse ikka jõudnuna ja kas seda on võimalik taastada? Millist rolli mängivad põetud viirushaigused ja elu jooksul saadud peatraumad? Neuroloog seletab artiklis kõik lahti.