Miks peaksid päikeseprille valides kaaluma puidust prille?

Puidust prilliraamid pole ehk päris sinu jaoks, kui ...

● Su nina kuju on selline, et sulle istuvad vaid väga vähesed prilliraamid. Puidust prillidel ei saa ninapatju reguleerida, mistõttu pole need mõistlik valik, kui tunned, et enamik prille sinu ninaga ei sobi. Samas oleme oma prillimudelite puhul lähtunud sellest, et need 90 protsendile sobiksid.

Ole ise disainer!

Kujuta ette maailma, kus kõik inimesed näevad välja täpselt samasugused. Soengud on samasugused, riided on samasugused, jalanõud on samasugused ja prillid on samasugused. Päris igav, eks? Õnneks päriselus asi nii hull siiski pole. Sellegipoolest on meie kõigi loomuses soov olla väljapaistev ja eristuv. Prosawoodiga on see võimalik!