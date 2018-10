Kaheksa enam levinud küsimust hambaimplantaatide kohta

Mis need hambaimplantaadid õigupoolest on? Jäävad need suus ikka loomulikud? On nende paigaldamine valus? Implantaatide kohta on levinud terve rida väärarusaamu või kahtlusi, millest tähtsamad Läänemere Hambakliinik kinnitab või siis sootuks ümber lükkab.

1. Kas implantaadid jäävad suus nähtavaks?

Ei, implantaat (ehk tehisjuur) ei jää suus nähtavaks. Õigesti paigaldatud ja oskusliku hambaarsti käe all jääb implantaat sinu suus täpselt sama loomulik, kui seda on teised, nii-öelda pärishambad.

2. Kas hambaimplantaati saab panna ka siis, kui on puudu vaid üks hammas?

Jah, implantaati saab panna ka siis, kui on puudu vaid üks hammas. Kuid loomulikult saab sedasi asendada ka mitut kõrvuti asetsevat lagunenud hammast. Koos kroonide või sildadega asendavad implantaadid kaotatud hambaid ja annavad sulle tagasi kauni loomuliku naeratuse.

3. Kas implantaatide panek on valus?

Tehisjuure panemine paraku täiesti valutu protseduur ei ole. Küll aga saab nii hirmu valu ees kui ka ebamugavustunnet vähendada süsti või anesteesia abil. Üheskoos raviarstiga saad kindlasti leida just sulle sobivaima lahenduse.

4. Kas pärast implantaadi paigaldamist on vaja töölt eemal olla?

Ei, tavapärasel juhul saad juba järgmisel päeval tööle naasta. Tunned mõni päev pärast implantaadi panekut väikest valu ja ebamugavustunnet igemes, kuid see ei takista tavapärast elukorraldust.

5. Milliseid soovitusi võiks jälgida pärast implantaadi paigaldamist?

Pärast implantaadi paigaldamist väldi mõne päeva jooksul tugevat füüsilist koormust. Samuti tasub hoiduda paar päeva kange tee ja kohvi, alkoholi ning piimatoodete joomisest. Pane tähele, et kui suitsetad, ei ole lõikuse päeval soovitatav seda teha.

Pärast söögikordi loputa oma suud leige veega. Jätka ka tavapärast usinat hammaste ja igemete hooldust, kuid esimestel päevadel tee seda implantaadi piirkonnas eriti hoolsalt, aga samal ajal õrnalt.

6. Implantaatide hind on nii kallis. Kas ei oleks mõttekam jätta lagunenud hamba kohale lihtsalt tühi koht?

Tõesti, hamba asendamine implantaadiga ei ole sama soodne kui lihtne plommi panek. Küll aga on sellel palju eeliseid võrreldes välja tulnud hamba asendamata jätmisega. Olgu siin mainitud nii sinu esteetiline väljanägemine kui ka võimalus sama mugavalt söömist jätkata nagu enne hambast ilmajäämist.

Kuid kindlasti ei ole vähem oluline fakt, et kui jätad hamba asendamata, tekib sellega kõrval olevatele hammastele (ja lõualuule) lisakoormus. Selle tulemusena on üsna tavapärane, et just need tühja hamba koha kõrval asetsevad hambad lagunevad kergemini ja kiiremini. Küsi kindlasti hambaimplantaadi järelmaksuga paigaldamise võimalust!

7. Kui kaua hambaimplantaadid vastu peavad?

Ammu on möödas ajad, kui implantaatide eluiga oli lühike. Praegu ei ole isegi väga ebatavaline, kui hambaimplantaadid püsivad kenasti suus koguni mitu aastakümmet. Erinevad uuringud näitavad aga, et ligi 95% paigaldatud implantaatidest on täiesti elujõulised 15 aastat pärast paigaldamist. Seega, kui hoolitsed nii oma hammaste kui ka implantaadi eest korrapäraselt ja hästi, võid implantaadile kindel olla enam kui kümme aastat.

8. Mille poolest on eriline implantoloogia süsteem ICX?

ICX kätkeb endas viimase paarikümne aasta innovatiivsemaid arendusi hambaimplantaatide valdkonnas. Tegemist on äärmiselt kvaliteetsete Saksa-Šveitsi toodetega. Kusjuures hinnaklassilt ei erine need laialt levinud madalama kvaliteediga Korea toodetest.

ICX-i süsteemi iseloomustavateks märksõnadeks võiks nimetada vastupidavust, mikronihete puudumist, kiiremat luuintegratsiooni, nobedamat ja vähem traumeerivat paigaldust, head biosobivust inimorganismiga ning otseloomulikult laitmatut esteetilist tulemust.

Enne implantaadi paigaldamise soovi uuri kindlasti raviarstilt, millist implantoloogia süsteemi nende kliinik kasutab.

Sinu särava naeratuse heaks!

www.lhk.ee

Linnamäe tee 3, Tallinn

tel 660 0460

info@lhk.ee